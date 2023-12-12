Военкор Лисицын: ВС РФ стараются установить контроль над трассой на Часов Яр

Военный корреспондент Евгений Лисицын рассказал о ситуации под Авдеевкой в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, на данном направлении бойцы Вооружённых сил (ВС) России пытаются расширить зону контроля в Степовом, после чего продвинуться южнее села. Кроме того, российские военнослужащие активно наступают в сторону Новокалиново.

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"У Авдеевского коксохима основные усилия направлены на огневое поражение ВСУ. Идёт подготовка к штурму мощного укрепрайона противника", — подчеркнул военкор.

Помимо этого, говоря о ситуации на Херсонском направлении, Лисицын обращает внимание на то, что здесь российские подразделения при помощи авиации продолжают наносить удары ФАБ-ами по врагу на обоих берегах Днепра. Из-за этого боевики Вооружённых сил Украины оказались в крайне затруднительном положении, но, тем не менее, продолжают держать плацдарм в районе Крынок.