Во вторник, 12 декабря, стало известно, что накануне к Черноморскому побережью Краснодарского края в районе курортного Сочи приблизился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk".

Фото: "General Atomics MQ-9A-1 Reaper ‘11-120 / TX’ ‘147ATKW’ (11-4120)" by HawkeyeUK is licensed under CC BY-SA 2.0.