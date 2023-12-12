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Американский дрон-разведчик "Global Hawk" обнаружили возле берега Сочи

Силовые структуры

Во вторник, 12 декабря, стало известно, что накануне к Черноморскому побережью Краснодарского края в районе курортного Сочи приблизился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk".

Американский дрон-разведчик "Global Hawk" обнаружили возле берега Сочи
Фото: "General Atomics MQ-9A-1 Reaper ‘11-120 / TX’ ‘147ATKW’ (11-4120)" by HawkeyeUK is licensed under CC BY-SA 2.0.

О приближении самого большого в мире БПЛА  сообщил сервис по отслеживанию полетов воздушных судов Flightradar24.

По информации сервиса огромный дрон включил транспондер на подлете к побережью Сочи, после чего начал улетать от границ России, сообщает "Российская газета".

Случаи подлета "крылатого разведчика" к побережью Краснодарского уже фиксировались осенью, но границы РФ он тоже не пересекал.

Самый большой беспилотник в мире - RQ-4 Global Hawk
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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