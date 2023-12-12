Во вторник, 12 декабря, стало известно, что накануне к Черноморскому побережью Краснодарского края в районе курортного Сочи приблизился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk".
О приближении самого большого в мире БПЛА сообщил сервис по отслеживанию полетов воздушных судов Flightradar24.
По информации сервиса огромный дрон включил транспондер на подлете к побережью Сочи, после чего начал улетать от границ России, сообщает "Российская газета".
Случаи подлета "крылатого разведчика" к побережью Краснодарского уже фиксировались осенью, но границы РФ он тоже не пересекал.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.