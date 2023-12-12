Американский дрон-разведчик "Global Hawk" обнаружили возле берега Сочи

Во вторник, 12 декабря, стало известно, что накануне к Черноморскому побережью Краснодарского края в районе курортного Сочи приблизился американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk".

Фото: "General Atomics MQ-9A-1 Reaper ‘11-120 / TX’ ‘147ATKW’ (11-4120)" by HawkeyeUK is licensed under CC BY-SA 2.0.

О приближении самого большого в мире БПЛА сообщил сервис по отслеживанию полетов воздушных судов Flightradar24.

По информации сервиса огромный дрон включил транспондер на подлете к побережью Сочи, после чего начал улетать от границ России, сообщает "Российская газета".

Случаи подлета "крылатого разведчика" к побережью Краснодарского уже фиксировались осенью, но границы РФ он тоже не пересекал.