Савчук: ВС РФ вскрыли перемещение ВСУ у Серебрянского лесничества

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бойцы группировки "Центр" Вооружённых сил РФ вскрыли перемещение врага в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Фото: kremlin.ru

Уточняется, что речь идёт о 63-й механизированной бригаде боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). В районе Серебрянского лесничества ВС РФ обнаружили перемещение личного состава, а также военной техники данной бригады.

По словам Савчука, благодаря слаженным действиям подразделений мотострелковой бригады, поддерживаемой огнём артиллерии, вражеские войска потеряли около 50 военнослужащих.

Помимо этого, авиация ВС РФ ударила по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ и сосредоточению живой силы и огневых средств врага в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.