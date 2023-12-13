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ВКС России нанесли удар по штабу НАТО в Киеве, госпиталь в Жешуве переполнился военными

1:35
Силовые структуры

Больница в польском городе Жешув оказалась переполнена иностранными военнослужащими после сильных атак на Киев, осуществлённых российскими силами. После удара по одному из штабов НАТО, расположенному в лесопосадке на окраине Киева, ранены десятки военных-иностранцев.

ВКС России нанесли удар по штабу НАТО в Киеве, госпиталь в Жешуве переполнился военными
Фото: "File:Russian Air Force Sukhoi Su-25 (1).jpg" by Fedor Leukhin is licensed under CC BY-SA 2.0.

После этого удара в вакантной польской больнице в городе Жешув оказались заняты практически все места.

"Неравнодушные ребятишки сообщают, что привезли около 60 человек с Украины", — пишет "МК", ссылаясь на данные Telegram-канала "Военные сводки СВО".

Военные, доставленные с Украины в госпиталь в Жешуве, использовали английский, французский, испанский и немецкий языки для общения.

Исходя из опубликованных данных и комментариев военных экспертов, издание приходит к выводу, что в результате удара по штабу НАТО в Киеве десятки солдат альянса получили ранения. Кроме того, атака была направлена также на киевские системы ПВО, что означает, что ВСУ следует готовиться к более крупномасштабным атакам со стороны России.

Эксперт Юрий Кнутов считает, что главной целью Москвы, которая уже достигла военного превосходства на поле боя, является деморализация и дезориентация военного руководства Украины. Ранее во вторник стало известно о мощной атаке русских хакеров, которые повредили IT-инфраструктуру ведущих операторов мобильной связи и высокоскоростного интернета в Киеве.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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