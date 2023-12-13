Больница в польском городе Жешув оказалась переполнена иностранными военнослужащими после сильных атак на Киев, осуществлённых российскими силами. После удара по одному из штабов НАТО, расположенному в лесопосадке на окраине Киева, ранены десятки военных-иностранцев.
После этого удара в вакантной польской больнице в городе Жешув оказались заняты практически все места.
"Неравнодушные ребятишки сообщают, что привезли около 60 человек с Украины", — пишет "МК", ссылаясь на данные Telegram-канала "Военные сводки СВО".
Военные, доставленные с Украины в госпиталь в Жешуве, использовали английский, французский, испанский и немецкий языки для общения.
Исходя из опубликованных данных и комментариев военных экспертов, издание приходит к выводу, что в результате удара по штабу НАТО в Киеве десятки солдат альянса получили ранения. Кроме того, атака была направлена также на киевские системы ПВО, что означает, что ВСУ следует готовиться к более крупномасштабным атакам со стороны России.
Эксперт Юрий Кнутов считает, что главной целью Москвы, которая уже достигла военного превосходства на поле боя, является деморализация и дезориентация военного руководства Украины. Ранее во вторник стало известно о мощной атаке русских хакеров, которые повредили IT-инфраструктуру ведущих операторов мобильной связи и высокоскоростного интернета в Киеве.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.