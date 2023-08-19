В польский город Жешув стали привозить первых раненых и убитых.
Напомним, сюда привозят наёмников и украинцев, которые пострадали после российского удара в Чернигове 19 августа. Сейчас раненых разводят по польским госпиталям.
СМИ Турции ранее сообщили, что после ударов двух ракет "Искандер" в Чернигове погибло 20 человек и ранены более полусотни боевиков Вооружённых сил Украины и иностранных западных специалистов.
Удары наносились в Драмтеатр города Чернигова, где в тот момент проходила выставка производителей беспилотных систем и здание Главка СБУ и ГУР, сообщает Telegram-канал "Милитарист".
Всего после двух ударов на данный момент насчитано более полусотни убитых и более сотни раненых боевиков и наёмников.
Также сообщается, что при пуске "древних украинских противоракет" С-300 погибло двоих гражданских лиц. ВСУ позже признали, что неудачно сбили в городской черте ракету ВКС России.
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