Один человек погиб после обстрела Донецка со стороны ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Один человек погиб в результате обстрела жилого дома силами ВСУ в Донецке. В Telgram-канале губернатора говорится, что подразделения нанесли огонь по Куйбышевскому району населённого пункта.

Фото: Телеграм

"В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Церетели погиб мужчина 1951 г. р.", — приводится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что ВСУ перебрасывает личный состав из-под Артемовска под Донецк. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил разведданные о перемещении украинских войск на Донецком направлении спецоперации.