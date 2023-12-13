Бойцы ВС РФ установили флаг на окраине Марьинки в ДНР в среду, 13 декабря. Информацию приводит Telegram-канал Mash.
Отмечается, что танкисты из 150 мото-стрелковой дивизии пятой бригады подняли знамя над крайней точкой населённого пункта.
В украинских СМИ также признают, что Марьинка перешла под контроль России.
Ранее сообщалось о том, что цифровая инфраструктура крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар" получила критические повреждения в результате мощной кибератаки.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.