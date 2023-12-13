Боец «Шмель» рассказал об опасных для жизни уловках ВСУ

Украинские военные обнаружили новую смертоносную ловушку, используемую противником.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

В социальных сетях появилось предупреждение о дешевых радиостанциях Motorola, наполненных пластитом, которые могут вызвать серьезные повреждения, вплоть до фатальных.

Военные призывают к осторожности, предупреждая об опасности даже работающих устройств. В интервью, военнослужащий ВС РФ с позывным "Шмель" рассказал, что подобные устройства, помимо потенциальной опасности, могут дать противнику доступ к информации и тактическим планам.