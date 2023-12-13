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Боец «Шмель» рассказал об опасных для жизни уловках ВСУ

Силовые структуры

Украинские военные обнаружили новую смертоносную ловушку, используемую противником.

Боец «Шмель» рассказал об опасных для жизни уловках ВСУ
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

В социальных сетях появилось предупреждение о дешевых радиостанциях Motorola, наполненных пластитом, которые могут вызвать серьезные повреждения, вплоть до фатальных.

Военные призывают к осторожности, предупреждая об опасности даже работающих устройств. В интервью, военнослужащий ВС РФ с позывным "Шмель" рассказал, что подобные устройства, помимо потенциальной опасности, могут дать противнику доступ к информации и тактическим планам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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