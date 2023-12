Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам заключения Наталью Мануилову. Она является участницей национального батальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация). Информацию об этом приводит прокуратура Ростовской области.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.