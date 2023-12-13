Ростовский военный суд дал 5 лет колонии участнице нацбатальона «Азов»

Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам заключения Наталью Мануилову. Она является участницей национального батальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация). Информацию об этом приводит прокуратура Ростовской области.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Таким образом, женщина признана виновной по части 2 статьи 205.4 ("Участие в террористическом сообществе") УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Установлено, что в декабре 2017 года Мануилова по своему желанию заключила соглашение о прохождении службы в национальном батальоне "Азов". До марта 2022 года она возглавляла подразделения хозяйственного взвода. Там она выполняла свои обязанности в деятельности сообщества, признанного террористическим.