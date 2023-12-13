Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам заключения Наталью Мануилову. Она является участницей национального батальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация). Информацию об этом приводит прокуратура Ростовской области.
Таким образом, женщина признана виновной по части 2 статьи 205.4 ("Участие в террористическом сообществе") УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.
Установлено, что в декабре 2017 года Мануилова по своему желанию заключила соглашение о прохождении службы в национальном батальоне "Азов". До марта 2022 года она возглавляла подразделения хозяйственного взвода. Там она выполняла свои обязанности в деятельности сообщества, признанного террористическим.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.