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МВД РФ объявило в розыск начальника ГУР Украины Кирилла Буданова

Силовые структуры

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Алексеевич Буданов, объявлен в розыск по обвинению в терроризме, следует из данных базы МВД России. Статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана.

МВД РФ объявило в розыск начальника ГУР Украины Кирилла Буданова
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

В октябре 2022 года ФСБ России заявила, что Буданов и ГУР Минобороны Украины причастны к организации теракта на Крымском мосту 8 октября. 21 апреля 2023 года Следственный комитет России предъявил ему обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, включая создание террористического сообщества, попытку осуществления теракта по предварительному сговору, незаконное приобретение оружия и взрывчатых устройств группой лиц. Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова на два месяца, начиная с момента экстрадиции или задержания на территории России, сообщает ТАСС.

3 октября того же года Следственный комитет России предъявил Буданову и другим украинским военачальникам обвинение в организации террористических актов — атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает Залужного, Буданова и Кличко как преемников Зеленского.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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