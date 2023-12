Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Алексеевич Буданов, объявлен в розыск по обвинению в терроризме, следует из данных базы МВД России. Статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.