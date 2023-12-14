МВД РФ объявило в розыск начальника ГУР Украины Кирилла Буданова

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Алексеевич Буданов, объявлен в розыск по обвинению в терроризме, следует из данных базы МВД России. Статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана.

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В октябре 2022 года ФСБ России заявила, что Буданов и ГУР Минобороны Украины причастны к организации теракта на Крымском мосту 8 октября. 21 апреля 2023 года Следственный комитет России предъявил ему обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, включая создание террористического сообщества, попытку осуществления теракта по предварительному сговору, незаконное приобретение оружия и взрывчатых устройств группой лиц. Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова на два месяца, начиная с момента экстрадиции или задержания на территории России, сообщает ТАСС.

3 октября того же года Следственный комитет России предъявил Буданову и другим украинским военачальникам обвинение в организации террористических актов — атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает Залужного, Буданова и Кличко как преемников Зеленского.