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В ночь на 14 декабря силами ПВО уничтожено 9 украинских беспилотников, нацеленных на Москву

1:04
Силовые структуры

В ночь на 14 декабря киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотниками по Москве.

В ночь на 14 декабря силами ПВО уничтожено 9 украинских беспилотников, нацеленных на Москву
Фото: openverse.org by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Всего над территориями Калужской и Московской областей силами ПВО было сбито и перехвачено девять украинских дронов-камикадзе, по предварительной информации направляющихся в сторону российской столицы, сообщает Telegram-канал SHOT.

О первом сбитом дроне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 3.35 ночи.

"Силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", -- сообщил московский градоначальник в своем Telegram-канале.

В 5.25 утра Собянин сообщил об еще одном сбитом беспилотнике и тоже в районе Наро-Фоминска.

"Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", -- написал мэр в Telegram-канале.

Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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