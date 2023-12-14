В ночь на 14 декабря силами ПВО уничтожено 9 украинских беспилотников, нацеленных на Москву

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 14 декабря киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотниками по Москве.

Фото: openverse.org by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Всего над территориями Калужской и Московской областей силами ПВО было сбито и перехвачено девять украинских дронов-камикадзе, по предварительной информации направляющихся в сторону российской столицы, сообщает Telegram-канал SHOT.

О первом сбитом дроне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 3.35 ночи.

"Силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", -- сообщил московский градоначальник в своем Telegram-канале.

В 5.25 утра Собянин сообщил об еще одном сбитом беспилотнике и тоже в районе Наро-Фоминска.