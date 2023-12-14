В ночь на 14 декабря киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотниками по Москве.
Всего над территориями Калужской и Московской областей силами ПВО было сбито и перехвачено девять украинских дронов-камикадзе, по предварительной информации направляющихся в сторону российской столицы, сообщает Telegram-канал SHOT.
О первом сбитом дроне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 3.35 ночи.
"Силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", -- сообщил московский градоначальник в своем Telegram-канале.
В 5.25 утра Собянин сообщил об еще одном сбитом беспилотнике и тоже в районе Наро-Фоминска.
"Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", -- написал мэр в Telegram-канале.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.