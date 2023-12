Украинские военные гибнут от некачественных и старых снарядов, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, недавно на севере Луганской Народной Республики ВСУшники подорвались на своей же мине.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.