Украинские военные гибнут от некачественных и старых снарядов, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, недавно на севере Луганской Народной Республики ВСУшники подорвались на своей же мине.
Как уточнил Марочко, боевики пытались ударить по российским позициям из миномёта, но что-то пошло не так.
"В канале ствола 120 мм миномёта взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью, — пояснил Марочко РИА Новости. — Следовательно, использовались мины с истекшим сроком хранения, либо они хранились с нарушением установленных норм".
Как подчеркнул подполковник, использование таких боеприпасов категорически запрещено. Но, судя по всему, у украинских солдат просто нет альтернативы.
Ранее Марочко сообщал, что из-за непогоды в районах боевых действий западная техника ВСУ покрывается наледью, а боеприпасы приходят в негодность.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.