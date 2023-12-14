Подполковник ЛНР Марочко: трое боевиков ВСУ подорвались на своей же мине

Украинские военные гибнут от некачественных и старых снарядов, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, недавно на севере Луганской Народной Республики ВСУшники подорвались на своей же мине.

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Как уточнил Марочко, боевики пытались ударить по российским позициям из миномёта, но что-то пошло не так.

"В канале ствола 120 мм миномёта взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью, — пояснил Марочко РИА Новости. — Следовательно, использовались мины с истекшим сроком хранения, либо они хранились с нарушением установленных норм".

Как подчеркнул подполковник, использование таких боеприпасов категорически запрещено. Но, судя по всему, у украинских солдат просто нет альтернативы.

Ранее Марочко сообщал, что из-за непогоды в районах боевых действий западная техника ВСУ покрывается наледью, а боеприпасы приходят в негодность.