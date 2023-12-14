Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канапе на шпажках из сочного ананаса и креветок: как готовить
Бывший осуждённый за расправу над детьми Оглобляк рассказал, что участвовал в СВО для искупления вины
В 2023 году десять партнерских программ хакеров обманывали россиян
Производители шоколада предупредили о его сильном подорожании
МОК сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр до шести
Reuters: Индийский океан может стать ахиллесовой пятой Китая в войне за Тайвань
ГУР Украины взяла на себя ответственность за налёт дронов на РФ
Baza: ВСУ пытались атаковать воинские части ВС РФ в Подмосковье
РБК: Предвыборный штаб Путина откроют в Гостином дворе

Националистическую литературу нашли в детской библиотеке Волновахи

Силовые структуры » Военные новости

В детской библиотеке города Волноваха в Донецкой области обнаружена украинская националистическая литература, которая прославляет запрещенные движения радикалов. Это свидетельствует о развитии проблемы пропаганды экстремизма и нацизма среди населения Украины, особенно в школьной среде. Ситуация в сфере образования должна измениться после освобождения города. По этому поводу советник главы правительства ДНР Ян Гагин дал комментарий для Pravda.Ru.

Националистическую литературу нашли в детской библиотеке Волновахи
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Эксперт отметил, что с целью денацификации в Донецкой народной республике (ДНР) рассматривается идея создания аналога Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 1942 года и данный проект уже начал свою работу.

“Было обнаружено гигантское количество пропагандистской литературы в школах и библиотеках Волновахи и Сартаны. Книги, журналы, комиксы, карты и папки с документами были изъяты и доставлены в здание генпрокуратуры в Донецке, где были показаны журналистам” - рассказал советник главы ДНР. 

Гагин сказал, что на всех освобожденных территориях будет вестись обучение на русском и украинском: будет преподаваться настоящая история - и мировая, и нашей страны.

Особое внимание уделено иностранному участию в производстве этой пропагандистской продукции. Некоторые издания имеют поддержку американских фондов, европейских образовательных организаций и даже Организации Объединенных Наций (ООН). Эта проблема уже ранее поднималась и вызывала обеспокоенность.

 

 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
РФ и РБ готовит "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
В Киеве раскрыли последствия мощной ракетной атаки
В Киеве раскрыли последствия мощной ракетной атаки
Последние материалы
Канапе на шпажках из сочного ананаса и креветок: как готовить
Бывший осуждённый за расправу над детьми Оглобляк рассказал, что участвовал в СВО для искупления вины
В 2023 году десять партнерских программ хакеров обманывали россиян
Производители шоколада предупредили о его сильном подорожании
МОК сократил количество россиян, допущенных до Олимпийских игр до шести
Reuters: Индийский океан может стать ахиллесовой пятой Китая в войне за Тайвань
ГУР Украины взяла на себя ответственность за налёт дронов на РФ
Baza: ВСУ пытались атаковать воинские части ВС РФ в Подмосковье
РБК: Предвыборный штаб Путина откроют в Гостином дворе
Неожиданно: чай надо заваривать в холодной воде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников