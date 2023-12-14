Националистическую литературу нашли в детской библиотеке Волновахи

В детской библиотеке города Волноваха в Донецкой области обнаружена украинская националистическая литература, которая прославляет запрещенные движения радикалов. Это свидетельствует о развитии проблемы пропаганды экстремизма и нацизма среди населения Украины, особенно в школьной среде. Ситуация в сфере образования должна измениться после освобождения города. По этому поводу советник главы правительства ДНР Ян Гагин дал комментарий для Pravda.Ru.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Эксперт отметил, что с целью денацификации в Донецкой народной республике (ДНР) рассматривается идея создания аналога Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 1942 года и данный проект уже начал свою работу.

“Было обнаружено гигантское количество пропагандистской литературы в школах и библиотеках Волновахи и Сартаны. Книги, журналы, комиксы, карты и папки с документами были изъяты и доставлены в здание генпрокуратуры в Донецке, где были показаны журналистам” - рассказал советник главы ДНР.

Гагин сказал, что на всех освобожденных территориях будет вестись обучение на русском и украинском: будет преподаваться настоящая история - и мировая, и нашей страны.

Особое внимание уделено иностранному участию в производстве этой пропагандистской продукции. Некоторые издания имеют поддержку американских фондов, европейских образовательных организаций и даже Организации Объединенных Наций (ООН). Эта проблема уже ранее поднималась и вызывала обеспокоенность.