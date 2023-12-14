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Полковник Литовкин: Россия намерена окончательно освободить ДНР от ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Ближайшей целью продвижения российских войск на Украине является освобождение Краматорска и всей территории Донецкой народной республики.

Полковник Литовкин: Россия намерена окончательно освободить ДНР от ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, имеющий опыт работы в различных "горячих точках", включая Афганистан и Косово, и специализирующийся на изучении современных военных конфликтов.

Российские войска уже начали наступление под Новодонецком, а также захватили контроль над Марьинкой, хотя официального подтверждения от Минобороны пока не поступило. Западные СМИ также отметили признаки активных действий российских войск.

Некоторые источники считают, что предстоит ожидать масштабного удара. Свидетельством готовящейся кампании служит, в том числе, и мешающая работе космических аппаратов ряда западных операторов.

"Донецкая народная республика до сих пор не полностью избавлена от присутствия украинских вооруженных сил. Стратегические цели будут объявлены после захвата Киева. В настоящее время акцент делается на оперативно-тактических маневрах, в частности, на освобождении Краматорска и всей области. Это является ближайшей целью текущих наступательных действий", — пояснил Виктор Литовкин.

Он также отметил, что признаки российского наступления, выделенные западными СМИ, имеют косвенный характер.

"Мы способны создавать помехи для космических аппаратов, которые осуществляют разведку на нашей территории и передают радиопереговоры. Поэтому обнаруженные ими помехи не обязательно свидетельствуют о нашем наступлении, так как подобные действия проводятся довольно регулярно", — пояснил военный эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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