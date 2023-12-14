В Киеве звучат мощные взрывы

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По всей Украине объявлена воздушная тревога, после того, как ВСУ обстреляла Донецк, где есть погибшие и раненные.

Практически сразу после завершения большой пресс-конференции Владимира Путина, украинские боевики ударили боеприпасами по Ленинскому району российского Донецка.

В результате обстрела два человека погибли, а трое получили ранения, сообщает Telegram-канал Readovka.

Сейчас мощные взрывы звучат в Киеве, близ аэропорта Жуляны.

"Вероятно, была поражена вражеская инфраструктура. По всей Украине объявлена воздушная тревога", — сообщает ТГ-канал.