По всей Украине объявлена воздушная тревога, после того, как ВСУ обстреляла Донецк, где есть погибшие и раненные.
Практически сразу после завершения большой пресс-конференции Владимира Путина, украинские боевики ударили боеприпасами по Ленинскому району российского Донецка.
В результате обстрела два человека погибли, а трое получили ранения, сообщает Telegram-канал Readovka.
Сейчас мощные взрывы звучат в Киеве, близ аэропорта Жуляны.
"Вероятно, была поражена вражеская инфраструктура. По всей Украине объявлена воздушная тревога", — сообщает ТГ-канал.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.