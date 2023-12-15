По Мариуполю нанесен ракетный удар

В пятницу, 15 декабря, в 0.25 по московскому времени ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя.

Фото: President.gov.ua

Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Более никаких подробностей ракетного обстрела СЦКК не сообщает. Не известно, бы ли ракеты сбиты силами ПВО, и какого класса были боеприпасы.

Мариуполь, который сейчас активно восстанавливается, в последний раз обстреливался ВСУ более полугода назад — 26 мая.