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По Мариуполю нанесен ракетный удар

Силовые структуры » Военные новости

В пятницу, 15 декабря, в 0.25 по московскому времени ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя.

По Мариуполю нанесен ракетный удар
Фото: President.gov.ua

Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Более никаких подробностей ракетного обстрела СЦКК не сообщает. Не известно, бы ли ракеты сбиты силами ПВО, и какого класса были боеприпасы.

Мариуполь, который сейчас активно восстанавливается, в последний раз обстреливался ВСУ более полугода назад — 26 мая.

Восстановление Мариуполя
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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