Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил РФ сорвали ротацию украинских войск у Работина в Запорожской области в зоне специальной военной операции на Украине. Отмечается, что скопление украинских нацистов было выявлено при помощи беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Фото: ВКонтакте

Кроме того, в ведомстве отметили, что при помощи дронов не только обнаруживают противника, но также и наводят и корректируют огонь. Бойцы оперативно передали координаты выявленных позиций боевиков Вооружённых сил Украины в пункт управления артиллерией, после чего скорректировали огонь 152-мм гаубиц "Мста-Б". В результате было уничтожено более 30 единиц живой силы противника.