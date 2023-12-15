Разведчики Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил РФ сорвали ротацию украинских войск у Работина в Запорожской области в зоне специальной военной операции на Украине. Отмечается, что скопление украинских нацистов было выявлено при помощи беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Кроме того, в ведомстве отметили, что при помощи дронов не только обнаруживают противника, но также и наводят и корректируют огонь. Бойцы оперативно передали координаты выявленных позиций боевиков Вооружённых сил Украины в пункт управления артиллерией, после чего скорректировали огонь 152-мм гаубиц "Мста-Б". В результате было уничтожено более 30 единиц живой силы противника.
"В результате совместной работы разведподразделения и расчётов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", — добавили в российском военном ведомстве.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".