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Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино

1:04
Силовые структуры » Военные новости

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил РФ сорвали ротацию украинских войск у Работина в Запорожской области в зоне специальной военной операции на Украине. Отмечается, что скопление украинских нацистов было выявлено при помощи беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино
Фото: ВКонтакте

Кроме того, в ведомстве отметили, что при помощи дронов не только обнаруживают противника, но также и наводят и корректируют огонь. Бойцы оперативно передали координаты выявленных позиций боевиков Вооружённых сил Украины в пункт управления артиллерией, после чего скорректировали огонь 152-мм гаубиц "Мста-Б". В результате было уничтожено более 30 единиц живой силы противника.

"В результате совместной работы разведподразделения и расчётов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", — добавили в российском военном ведомстве.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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