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Новый патрон калибра 6,02×41 разработан в Туле

Силовые структуры » Военные новости

Патронный завод из Тулы разработал новый продукт. Речь идёт о патроне пробивного действия калибра 6,02x41. Уточняется, что концерн "Калашников" спроектировал автомат и снайперскую винтовку, к которым подходит данный патрон.

Новый патрон калибра 6,02×41 разработан в Туле
Фото: shkolazhizni.ru

Новый боеприпас разработан, согласно тенденциям улучшения армейских средств бронезащиты, а также исчерпанностью потенциала советского/российского и американского калибров 5,45x39 и 5,56x45.

Длина патрона — 55-63 миллиметра, гильза имеет бутылочную форму.

Ранее сообщалось о том, что "Калашников" отправил партию АК-12 и закрыл заказ 2023 года. Отгрузка осуществилась в рамках дополнительного контракта с заказчиком. Все обязательства этого года по изготовлению АК-12 выполнены в положенный срок.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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