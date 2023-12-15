Army Recognition: ВС России увеличили производство танков, несмотря на санкции

Российская военная промышленность преодолела экономические и технологические проблемы, а также нарастила производство танков. В 2023 году Министерство обороны РФ произвело более 2100 танков различных типов. Это значительный скачок, сообщает портал Army Recognition, относительно предыдущего года, при этом ежегодное производство ограничивается примерно 200 новыми танками. Увеличение производства основных боевых танков происходит в условиях, когда Россия сталкивается с жесткими экономическими санкциями, которые не оказывают влияние на ВПК, как считают аналитики Army Recognition.

Фото: https://wp-s.ru/wallpapers/7/15/446930125738825/tank-abrams-na-boevom-xodu.jpg

В статье издания приводится статистка военкора Виктора Мураховского. Исходя из нее можно сделать вывод, что оборонная промышленность РФ осуществила поставки около 2,1 тысячи бронемашин различного типа.

В подробном анализе издания указывается, что три года назад ВС РФ получили 120 танков Т-72Б3, а в 2023 году было передано 840 единиц. Кроме того, в этом году производственные мощности изготовили 210 танков Т-90М "Прорыв".

Для решения различных проблем РФ также начала производство танка Т-80. Это модель советской эпохи. Танк эффективно себя показал в СВО. Также в 2023 году был представлен новый вариант — Т-80БВМ.