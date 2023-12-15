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Эффективное применение ножа российским разведчиком против бойца ВСУ попало на видео

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Силовые структуры

Опубликованы уникальные кадры, признанные редкими, демонстрирующие применение холодного оружия в зоне СВО. В ролике разведчик ВС РФ уничтожил ножом постового ВСУ.

На видео можно ясно увидеть, как разведчик тщательно приближается к сторожевому посту, а затем резко наносит удар. Борьба между ними продолжается всего несколько секунд, после чего наш диверсант достаёт нож и вступает в бой.

В это время второй разведчик прибегает к укрытию противника и сбрасывает в него гранаты.

Напомним, что ранее уже фиксировались случаи пехотного боя в окопах, запечатленные на видео с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако никогда прежде не было опубликовано кадров настолько эффективного и фильмовского сражения.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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