Эффективное применение ножа российским разведчиком против бойца ВСУ попало на видео

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Опубликованы уникальные кадры, признанные редкими, демонстрирующие применение холодного оружия в зоне СВО. В ролике разведчик ВС РФ уничтожил ножом постового ВСУ.

На видео можно ясно увидеть, как разведчик тщательно приближается к сторожевому посту, а затем резко наносит удар. Борьба между ними продолжается всего несколько секунд, после чего наш диверсант достаёт нож и вступает в бой.

В это время второй разведчик прибегает к укрытию противника и сбрасывает в него гранаты.

Напомним, что ранее уже фиксировались случаи пехотного боя в окопах, запечатленные на видео с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако никогда прежде не было опубликовано кадров настолько эффективного и фильмовского сражения.