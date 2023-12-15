Опубликованы уникальные кадры, признанные редкими, демонстрирующие применение холодного оружия в зоне СВО. В ролике разведчик ВС РФ уничтожил ножом постового ВСУ.
На видео можно ясно увидеть, как разведчик тщательно приближается к сторожевому посту, а затем резко наносит удар. Борьба между ними продолжается всего несколько секунд, после чего наш диверсант достаёт нож и вступает в бой.
В это время второй разведчик прибегает к укрытию противника и сбрасывает в него гранаты.
Напомним, что ранее уже фиксировались случаи пехотного боя в окопах, запечатленные на видео с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако никогда прежде не было опубликовано кадров настолько эффективного и фильмовского сражения.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".