Информация о подготовке киевского метро к возможной партизанской войне вызывает беспокойство среди украинцев. Согласно сообщениям, власти Киева планируют усилить устойчивость туннельных сооружений и построить дублирующие пешеходные тоннели на небольшой глубине для обеспечения скрытного передвижения диверсионных групп.
Эти меры, по всей видимости, призваны обеспечить безопасность не только мирного населения, но и использование метро в военных целях.
Специалист "Корнет", участвовавший в боях за "Азовсталь", отмечает, что метрополитен давно рассматривается как важный стратегический объект для обороны городов. Несмотря на некоторые меры, эксперты выражают опасения относительно готовности Киева к обороне в случае военных действий.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.