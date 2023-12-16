Украинцы в страхе: украинское метро готовится к боям

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация о подготовке киевского метро к возможной партизанской войне вызывает беспокойство среди украинцев. Согласно сообщениям, власти Киева планируют усилить устойчивость туннельных сооружений и построить дублирующие пешеходные тоннели на небольшой глубине для обеспечения скрытного передвижения диверсионных групп.

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Эти меры, по всей видимости, призваны обеспечить безопасность не только мирного населения, но и использование метро в военных целях.

Специалист "Корнет", участвовавший в боях за "Азовсталь", отмечает, что метрополитен давно рассматривается как важный стратегический объект для обороны городов. Несмотря на некоторые меры, эксперты выражают опасения относительно готовности Киева к обороне в случае военных действий.