Украинские беспилотники в массовом порядке атаковали Крым. Однако все дроны противника были сбиты российскими системами ПВО и средствами РЭБ. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.