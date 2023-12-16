Минобороны проинформировало о попытке массированного удара по Крыму со стороны Киева

Украинские беспилотники в массовом порядке атаковали Крым. Однако все дроны противника были сбиты российскими системами ПВО и средствами РЭБ. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова", — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что все все беспилотники противника над полуостровом были ликвидированы.

15 декабря вечером в оборонном ведомстве сообщили о ликвидации 26 украинских БПЛА, появившихся над территорией Крыма. А в ночь на 16 декабря было выведено из строя ещё шесть дронов ВСУ.