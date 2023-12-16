Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бут: поставляемое на Украину оружие окажется и в США
В Омске предложили установить памятник музыканту Егору Летову
Как коров причесывают на Новый год
Марков высказался о самовыдвижении Путина: "От всего народа"
В Херсонской области заявили, что попытки форсирования Днепра ВСУ делаются ради "медийных успехов" Зеленского
Пленный боец ВСУ признался, что впервые взял в руки автомат, когда попал на фронт
Геологический институт РФ с аббревиатурой ВСЕГЕИ поменял логотип на сайте
FT: Зеленский заявил, что для него важнее членство в ЕС, чем новая финансовая помощь
Борзая демонстрирует свою коллекцию свитеров для собак

Минобороны проинформировало о попытке массированного удара по Крыму со стороны Киева

Силовые структуры

Украинские беспилотники в массовом порядке атаковали Крым. Однако все дроны противника были сбиты российскими системами ПВО и средствами РЭБ. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

Минобороны проинформировало о попытке массированного удара по Крыму со стороны Киева
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова", — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что все все беспилотники противника над полуостровом были ликвидированы.

15 декабря вечером в оборонном ведомстве сообщили о ликвидации 26 украинских БПЛА, появившихся над территорией Крыма. А в ночь на 16 декабря было выведено из строя ещё шесть дронов ВСУ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Прекрасные изменения: певица Кристина Орбакайте сделала признание о России

Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.

Певица Кристина Орбакайте заметила, что после возвращения в РФ произошли "прекрасные изменения"
Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом
Удар "Кинжалами" напугал Зеленского. Он был эвакуирован в Висбаден смотреть "мультики"
Участник СВО приехал в отпуск и вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам
В США раздражены настроением Путина
Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова Белград хочет вернуть сербов на родину  Михаил Плисюк
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу
Уехавший в США Панин* пожаловался на дороговизну и попросил помощи
В Китае рассказали о шутке Путине, которая вызвала негодование на Западе
В Китае рассказали о шутке Путине, которая вызвала негодование на Западе
Последние материалы
В Омске предложили установить памятник музыканту Егору Летову
Как коров причесывают на Новый год
Марков высказался о самовыдвижении Путина: "От всего народа"
В Херсонской области заявили, что попытки форсирования Днепра ВСУ делаются ради "медийных успехов" Зеленского
Пленный боец ВСУ признался, что впервые взял в руки автомат, когда попал на фронт
Геологический институт РФ с аббревиатурой ВСЕГЕИ поменял логотип на сайте
FT: Зеленский заявил, что для него важнее членство в ЕС, чем новая финансовая помощь
Борзая демонстрирует свою коллекцию свитеров для собак
Врачи назвали 3 продукта, которые нельзя есть на завтрак
Простое печенье для рождественских вечеров: поможет собрать друзей для уютного чаепития
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников