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В планах Пентагона объявить о начале интернациональной операции

Силовые структуры

Министр МО США Ллойд Остин объявит о начале спецоперации Prosperity Guardian ("Страж процветания") по противодействию угрозам хуситов в Красном море.

В планах Пентагона объявить о начале интернациональной операции
Фото: https://mavink.com/explore/Navy-MA

О планах стало известно СМИ Запада.

"Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian", — отмечает пресса.

Отмечено, что это так называемая интернациональная операция по обеспечению международной безопасности мореплавания.

Раньше судно Galaxy Leader (Израиль) захватили хуситы в Красном море. Заявлялось, что судно не освободят, пока Израиль не остановит операцию в Палестине.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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