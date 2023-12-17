В планах Пентагона объявить о начале интернациональной операции

Министр МО США Ллойд Остин объявит о начале спецоперации Prosperity Guardian ("Страж процветания") по противодействию угрозам хуситов в Красном море.

Фото: https://mavink.com/explore/Navy-MA

О планах стало известно СМИ Запада.

"Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian", — отмечает пресса.

Отмечено, что это так называемая интернациональная операция по обеспечению международной безопасности мореплавания.

Раньше судно Galaxy Leader (Израиль) захватили хуситы в Красном море. Заявлялось, что судно не освободят, пока Израиль не остановит операцию в Палестине.