Министр МО США Ллойд Остин объявит о начале спецоперации Prosperity Guardian ("Страж процветания") по противодействию угрозам хуситов в Красном море.
О планах стало известно СМИ Запада.
"Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian", — отмечает пресса.
Отмечено, что это так называемая интернациональная операция по обеспечению международной безопасности мореплавания.
Раньше судно Galaxy Leader (Израиль) захватили хуситы в Красном море. Заявлялось, что судно не освободят, пока Израиль не остановит операцию в Палестине.
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