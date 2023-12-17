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В украинской грязи застряла колонна западной техники

0:41
Силовые структуры

Колонна техники западного производства, переданной Киеву, застряла в грязи на просторах Украины.

В украинской грязи застряла колонна западной техники
Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0.

На кадрах, размещённых в Telegram-канале "RT на русском", видно, как украинские военные пытаются сдвинуть увязшую технику с места, используя для этого лопаты.

При этом где именно на Украине сделано видео, не уточняется.

Наступившая в зоне спецоперации распутица спутала все карты ВСУ. Украинским военным не удаётся сдвинуть с места всю колёсную технику, сейчас она практически бесполезна.

По данным источника, украинским военным приходится доезжать до серой зоны, а дальше передвигаться пешком.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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