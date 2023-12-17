В украинской грязи застряла колонна западной техники

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Колонна техники западного производства, переданной Киеву, застряла в грязи на просторах Украины.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0.

На кадрах, размещённых в Telegram-канале "RT на русском", видно, как украинские военные пытаются сдвинуть увязшую технику с места, используя для этого лопаты.

При этом где именно на Украине сделано видео, не уточняется.

Наступившая в зоне спецоперации распутица спутала все карты ВСУ. Украинским военным не удаётся сдвинуть с места всю колёсную технику, сейчас она практически бесполезна.

По данным источника, украинским военным приходится доезжать до серой зоны, а дальше передвигаться пешком.