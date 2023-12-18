В Волновахском районе Донецкой Народной Республики силовики обнаружили тайник с секретными документами СБУ, сообщили в региональном отделении ФСБ.
Согласно информации, документацию украинские спецслужбы надеялись успеть вывезти из тайника, прежде, чем началась спецоперация на Украине.
"Обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО. В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб", — говорится в сообщении ФСБ.
Что конкретно содержится в документах, не уточняется. Сейчас силовики проводят мероприятия по подтверждению информации.
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