ФСБ: в Волновахе обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики силовики обнаружили тайник с секретными документами СБУ, сообщили в региональном отделении ФСБ.

Фото: REX/Shutterstock

Согласно информации, документацию украинские спецслужбы надеялись успеть вывезти из тайника, прежде, чем началась спецоперация на Украине.

"Обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО. В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб", — говорится в сообщении ФСБ.

Что конкретно содержится в документах, не уточняется. Сейчас силовики проводят мероприятия по подтверждению информации.