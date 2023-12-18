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ФСБ: в Волновахе обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

0:45
Силовые структуры

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики силовики обнаружили тайник с секретными документами СБУ, сообщили в региональном отделении ФСБ.

ФСБ: в Волновахе обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
Фото: REX/Shutterstock

Согласно информации, документацию украинские спецслужбы надеялись успеть вывезти из тайника, прежде, чем началась спецоперация на Украине.

"Обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО. В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб", — говорится в сообщении ФСБ.

Что конкретно содержится в документах, не уточняется. Сейчас силовики проводят мероприятия по подтверждению информации.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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