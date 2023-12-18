Российские военные заметили, что в Крынках воюют наёмники из Великобритании

Военные из России, пребывая на передовой в Крынках, отметили присутствие англоязычных наёмников. Недавно командир диверсионно-разведывательных операций заявил о том, что в составе противника находятся иностранные бойцы, включая военных британского спецназа SAS.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Фактом, свидетельствующим о наличии выходцев из иностранных легионов на нескольких направлениях, является регулярное уничтожение российскими солдатами наёмников, служащих на стороне противника, отмечает Telegram-канал "Военный обозреватель".

При своём отчаянном стремлении сформировать боевые отряды киевскому режиму приходится обращаться за помощью к Великобритании и другим странам, так как за два года спецоперации уже унесли жизни почти всех их боевиков.