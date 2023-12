Военные из России, пребывая на передовой в Крынках, отметили присутствие англоязычных наёмников. Недавно командир диверсионно-разведывательных операций заявил о том, что в составе противника находятся иностранные бойцы, включая военных британского спецназа SAS.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0