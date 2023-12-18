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ФСБ предотвратила теракт против директора оборонного предприятия в Ижевске

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в столице Удмуртии Ижевске 33-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке теракта против одного из руководителей предприятия ОПК.

ФСБ предотвратила теракт против директора оборонного предприятия в Ижевске
Фото: http:// nac.gov.ru

Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что задержанный готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия.

Действовал гражданин РФ 1990 года рождения по указанию неназванной украинской террористической организации.

"У задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и взрывчатые вещества, а также средства связи с перепиской с украинскими координаторами", — говорится в сообщении российских спецслужб.

Интерес террористов из Украины к Удмуртии не случаен. В регионе работают около 15 крупных предприятий ОПК, включая концерн "Калашников".

ФСБ предотвратила теракт в Москве
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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