ФСБ предотвратила теракт против директора оборонного предприятия в Ижевске

Сотрудники ФСБ задержали в столице Удмуртии Ижевске 33-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке теракта против одного из руководителей предприятия ОПК.

Фото: http:// nac.gov.ru

Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что задержанный готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия.

Действовал гражданин РФ 1990 года рождения по указанию неназванной украинской террористической организации.

"У задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и взрывчатые вещества, а также средства связи с перепиской с украинскими координаторами", — говорится в сообщении российских спецслужб.

Интерес террористов из Украины к Удмуртии не случаен. В регионе работают около 15 крупных предприятий ОПК, включая концерн "Калашников".

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