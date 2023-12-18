В Интернете начали опубликовать пособие по уничтожению танка Abrams M1 (США).
Как выяснили сами американцы, неповоротливая 60-т машина на поле боя оказывается чрезвычайно простой мишенью. Также, у этого танка низкая проходимость, высокий профиль, уязвимо-большая часть борта корпуса и башни. Также у Abrams M1 много требований по техобслуживанию.
Танк очень малопригоден для действий в условиях спецоперации.
О том, что их первая партия прибыла на Украину, сообщали в конце сентября, но Пентагон запретил ВСУ использовать их до весны, а затем и вовсе хотели забрать обратно, дабы не портить имидж.
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