Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военная хроника: за 48 часов ВС РФ взяли множество пленных под Артёмовском
В новых регионах РФ создадут общественные пространства для комфорта граждан
Лавров предостерег НАТО от размещения у себя переданных Украине F-16
Путин рассказал о подъёме демографической волны через три года
Певец Александр Новиков призвал называть иноагентов "врагами государства"
Полковник Ходарёнок: РФ не нужно срочно оборудовать полосы обороны с Финляндией
В Антарктиде массово гибнут морские слоны
Врач Кондрахин рассказал о пользе красного перца при простуде
Психолог рассказала о влиянии сериала "Слово пацана" на детскую психику: эффект Вертера

Виталий Кузнецов: формируется казачий добровольческий батальон "Донецк"

Силовые структуры

По договоренности с руководством ДНР начал формироваться казачий добровольческий батальон "Донецк".

Виталий Кузнецов: формируется казачий добровольческий батальон "Донецк"
Фото: Всероссийское казачье общество

В скором времени батальон пройдет боевое слаживание, подготовку на специализированных полигонах и после этого войдет в зону СВО в составе казачьей бригады "Терек".

Казачьи добровольческие батальоны продолжают формироваться, желающих встать на защиту Родины много.

Больше о бригаде "Терек" и казаках в зоне СВО, а также стратегических и приоритетных задачах ВКО в большом интервью рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Бутоны станут огромными: спатифиллум сразу покроется цветами от чайной ложки этого продукта
Спатифиллум сразу покроется цветами: одна ложка этого продукта обеспечит цветение
"Галкин глупец": Садальский о ситуации с деньгами у сбежавших звёзд
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Маргарита Симоньян заявила, что Пугачёва сможет вернуться в Россию
Тромбы в сосудах и жир на животе: почему лучше не есть в большом количестве соль, сахар, обехжиренные продукты
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Последние материалы
Ивановские десантники взяли штурмом "опорник" ВСУ к северо-западу от Артемовска
В России Lada оказалась популярнее Toyota и Kia на вторичном авторынке
Производство дронов для тушения огня запустят в Петербурге
Комнатный телёнок впервые услышал, как мычат взрослые коровы
Ким Кардашьян подарили копию её собственного мозга
Нутрициолог Денисова рассказала, что будет, если употреблять чеснок ежедневно
FT: Украине предлагают пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу
Найдена причина мирового роста заболеваемости пневмонией
Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России
Специалист рассказала Pravda.Ru о защите зимой домашних питомцев от опасных насекомых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников