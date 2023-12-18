Виталий Кузнецов: формируется казачий добровольческий батальон "Донецк"

По договоренности с руководством ДНР начал формироваться казачий добровольческий батальон "Донецк".

Фото: Всероссийское казачье общество

В скором времени батальон пройдет боевое слаживание, подготовку на специализированных полигонах и после этого войдет в зону СВО в составе казачьей бригады "Терек".

Казачьи добровольческие батальоны продолжают формироваться, желающих встать на защиту Родины много.

Больше о бригаде "Терек" и казаках в зоне СВО, а также стратегических и приоритетных задачах ВКО в большом интервью рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.