После саммита Североатлантического альянса боевики ВСУ на Артёмовском направлении сникли и "перестали "огрызаться", сообщил командир штурмового подразделения "Ахмата" с позывным "Шустрый". По его словам, сейчас российские бойцы берут высоты на Донецком направлении.
По словам командира, украинской технике не дают продвигаться на направлении, а до того, как бойцы отрежут ВСУ от обеспечения по дороге на Клещеевку осталось немного.
"Высоты мы берём, нам осталось чуть-чуть пройти, одну дорогу — и обеспечение в ту сторону (в сторону Клещеевки со стороны ВСУ. — Прим. ред.) вообще невозможно будет", — рассказал командир РИА Новости.
"Шустрый" подчеркнул, что до саммита НАТО ВСУшники "огрызались" и говорили о контрнаступлении, сейчас же боевики стараются лишний раз "не отсвечивать".
С трудом передвигаясь, Александр Буйнов продолжает оставаться одним из самых востребованных российских артистов.