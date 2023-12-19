Командир "Шустрый": спецназ "Ахмат" берёт высоты на Артёмовском направлении в ДНР

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После саммита Североатлантического альянса боевики ВСУ на Артёмовском направлении сникли и "перестали "огрызаться", сообщил командир штурмового подразделения "Ахмата" с позывным "Шустрый". По его словам, сейчас российские бойцы берут высоты на Донецком направлении.

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По словам командира, украинской технике не дают продвигаться на направлении, а до того, как бойцы отрежут ВСУ от обеспечения по дороге на Клещеевку осталось немного.

"Высоты мы берём, нам осталось чуть-чуть пройти, одну дорогу — и обеспечение в ту сторону (в сторону Клещеевки со стороны ВСУ. — Прим. ред.) вообще невозможно будет", — рассказал командир РИА Новости.

"Шустрый" подчеркнул, что до саммита НАТО ВСУшники "огрызались" и говорили о контрнаступлении, сейчас же боевики стараются лишний раз "не отсвечивать".