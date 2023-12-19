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Командир "Шустрый": спецназ "Ахмат" берёт высоты на Артёмовском направлении в ДНР

0:56
Силовые структуры

После саммита Североатлантического альянса боевики ВСУ на Артёмовском направлении сникли и "перестали "огрызаться", сообщил командир штурмового подразделения "Ахмата" с позывным "Шустрый". По его словам, сейчас российские бойцы берут высоты на Донецком направлении.

Командир "Шустрый": спецназ "Ахмат" берёт высоты на Артёмовском направлении в ДНР
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

По словам командира, украинской технике не дают продвигаться на направлении, а до того, как бойцы отрежут ВСУ от обеспечения по дороге на Клещеевку осталось немного.

"Высоты мы берём, нам осталось чуть-чуть пройти, одну дорогу — и обеспечение в ту сторону (в сторону Клещеевки со стороны ВСУ. — Прим. ред.) вообще невозможно будет", — рассказал командир РИА Новости.

"Шустрый" подчеркнул, что до саммита НАТО ВСУшники "огрызались" и говорили о контрнаступлении, сейчас же боевики стараются лишний раз "не отсвечивать".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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