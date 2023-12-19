ВСУ "активно убегают в тыл" от российского спецназа

Боевики ВСУ позорно бегут с поля боя при виде российских военных, рассказал командир отделения подразделения спецназа с позывным Корсар. Интервью с ним публикует Минобороны РФ во вторник.

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Боец рассказал о выполняемых задачах и тактике их реализации. По его словам, российские спецназовцы устраивают засаду затемно, в ночи, а утром появляются совершенно внезапно для противника, вызывая панику в его рядах.

"В последнее время заметил, что они активно убегают в тыл в основном. Некоторые сдаются в плен, потому что всё понимают", — поделился Корсар.

Для поражения вражеских вооружений и живой силы российские военнослужащие используют 30-мм автоматический станковый гранатомёт "Пламя", установленный прямо на багги, на котором они передвигаются.