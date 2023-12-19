Марочко:на купянском направлении ВСУ копируют российскую линию обороны

На Купянском направлении спецоперации украинские военнослужащие пытаются скопировать российскую оборонительную линию, которая показала свою высокую эффективность.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Из полученных разведданных следует, что ВСУ на купянском направлении оборудуют заградительные линии обороны от прорывов тяжелой техники с помощью так называемых "зубов дракона", а также проводят инженерные работы по установке минных заграждений.

Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем официальном Telegram- канале

"С большой долей вероятности можно говорить о том, что украинское командование пытается перенять успешный опыт обороны ВС РФ", — отметил военный эксперт в своей сводке новостей с передовой.