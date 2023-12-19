На Купянском направлении спецоперации украинские военнослужащие пытаются скопировать российскую оборонительную линию, которая показала свою высокую эффективность.
Из полученных разведданных следует, что ВСУ на купянском направлении оборудуют заградительные линии обороны от прорывов тяжелой техники с помощью так называемых "зубов дракона", а также проводят инженерные работы по установке минных заграждений.
Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем официальном Telegram- канале
"С большой долей вероятности можно говорить о том, что украинское командование пытается перенять успешный опыт обороны ВС РФ", — отметил военный эксперт в своей сводке новостей с передовой.
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