Бойцы ВСУ приняли российских штурмовиков за своих

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) по ошибке пытались спастись от российских штурмовиков украинским словом. По словам военного корреспондента Влада Андрицы, в ходе штурма опорного пункта неприятеля в Марьинке украинские военнослужащие приняли штурмовиков Вооружённых сил (ВС) РФ за своих сослуживцев, в результате чего поплатились жизнью за свою ошибку.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44657

Военный журналист также поделился соответствующими кадрами. На видео заметно, что прятавшиеся боевики ВСУ решили, что по ним стреляют побратимы, и стали кричать: "Свои!". Но когда штурмовик ВС РФ спросил: "Вы кто такие?", в ответ он услышал: "паляница". Это слово стало для украинских боевиков роковым. После чего российский воин забросил в проход гранату и выпустил очередь.

Отмечается, что ещё в начале спецоперации ВСУ придумали слово-маркер, чтобы выявлять диверсантов. Если боевику ВСУ или просто вооружённому бдительному гражданину встречался подозрительный человек, следовало попросить его произнести "паляница" (по-украински "хлеб"). Если человеку не удавалось выговорить условный пароль, по нему могли открыть огонь на поражение.