Политолог Колчин: в 2024 году фронт может рухнуть, ВСУ будут дефрагментированы

Высока вероятность, что следующий год будет наиболее тяжёлым для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт, политолог Пётр Колчин.

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По его словам, сложности будут связаны и с политической ситуацией в логистике, и с оскудевшими людскими ресурсами, и с общим техническим кризисом, охватывающим все структуры украинской армии. Эксперт считает, что никаких выходов из этой "ловушки" для Киева нет.

"США и Европа уже не готовы предоставлять Украине никаких серьёзных траншей, что фактически ставит ВСУ на грань поражения. Уже сейчас фронт держится очень условно, тотальная мобилизация не спасает ситуацию. В новой реальности Киев не может предоставить серьёзной альтернативы ни спонсорам, ни народу. Безусловно, следующий год для Украины может стать катастрофическим", — сказал политолог.

Колчин не исключил, что в 2024 году рухнет фронт. При таком сценарии ВСУ будут дефрагментированы, уточнил эксперт. Как пояснил собеседник Pravda.Ru, в этом случае нарушится структура командования, после чего ВСУ и киевский режим перестанут существовать.

"Украинская территория впадёт в хаос. Даже мобилизация всего населения Украины не даст ровным счётом никакого серьёзного преимущества. Профессиональная армия РФ просто разрушит планы Киева", — резюмировал военспец.

Ранее военный ВСУ Юрий Сиротюк призвал украинцев подготовиться к самому страшному году конфликта.