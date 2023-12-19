По мнению украинского военнослужащего Юрия Сиротюка, следующий год вооружённого конфликта окажется самым страшным для его государства.
Он не исключил, что боевые действия развернутся на новых территориях, которые сейчас не охвачены конфликтом.
Сиротюк призвал украинское общество подготовиться к "самому страшному году".
Помимо этого, в интервью украинскому телеканалу NTA военный заявил, что Киев должен мобилизовать практически всё население, пригодное к военной службе, для достижения успеха на линии боевого соприкосновения. Он раскритиковал граждан Украины, которые покидают страну, чтобы избежать призыва в ВСУ.
Ранее журналисты Reuters сообщили, что украинские солдаты стали жаловаться на крайний дефицит артиллерийских снарядов.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.