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Военный ВСУ Сиротюк заявил, что Украину ждёт самый страшный год конфликта

Силовые структуры

По мнению украинского военнослужащего Юрия Сиротюка, следующий год вооружённого конфликта окажется самым страшным для его государства.

Военный ВСУ Сиротюк заявил, что Украину ждёт самый страшный год конфликта
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Он не исключил, что боевые действия развернутся на новых территориях, которые сейчас не охвачены конфликтом.

Сиротюк призвал украинское общество подготовиться к "самому страшному году".

Помимо этого, в интервью украинскому телеканалу NTA военный заявил, что Киев должен мобилизовать практически всё население, пригодное к военной службе, для достижения успеха на линии боевого соприкосновения. Он раскритиковал граждан Украины, которые покидают страну, чтобы избежать призыва в ВСУ.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что украинские солдаты стали жаловаться на крайний дефицит артиллерийских снарядов.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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