Военный ВСУ Сиротюк заявил, что Украину ждёт самый страшный год конфликта

По мнению украинского военнослужащего Юрия Сиротюка, следующий год вооружённого конфликта окажется самым страшным для его государства.

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Он не исключил, что боевые действия развернутся на новых территориях, которые сейчас не охвачены конфликтом.

Сиротюк призвал украинское общество подготовиться к "самому страшному году".

Помимо этого, в интервью украинскому телеканалу NTA военный заявил, что Киев должен мобилизовать практически всё население, пригодное к военной службе, для достижения успеха на линии боевого соприкосновения. Он раскритиковал граждан Украины, которые покидают страну, чтобы избежать призыва в ВСУ.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что украинские солдаты стали жаловаться на крайний дефицит артиллерийских снарядов.