Американский журналист-обозреватель Такер Карлсон согласился с тем, что его телевезионное-шоу на Fox News мешало Белому дому финансировать конфликт на Украине.
В интервью на YouTube-канале Глена Гринвальда он отметил, что многие рады что его (Такера - прим.) больше потому что его позиция так мешала, хотя многие избиратели спрашивали, зачем вы финансируете тот конфликт на другом конце мира, когда у нас здесь проблем хватает.
Здесь, конечно, обогащается производитель оружия: они так и говорят "я все понимаю, но буквально вчера встречались Зеленским...".
Обеспеченные американцы кинулись поддерживать конфликт на Украине, отметил Карлсон.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.