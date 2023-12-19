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Такер Карлсон в интервью согласился, что его шоу мешало США финансировать Киев

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Силовые структуры

Американский журналист-обозреватель Такер Карлсон согласился с тем, что его телевезионное-шоу на Fox News мешало Белому дому финансировать конфликт на Украине.

Такер Карлсон в интервью согласился, что его шоу мешало США финансировать Киев
Фото: https://img.theepochtimes.com/

В интервью на YouTube-канале Глена Гринвальда он отметил, что многие рады что его (Такера - прим.) больше потому что его позиция так мешала, хотя многие избиратели спрашивали, зачем вы финансируете тот конфликт на другом конце мира, когда у нас здесь проблем хватает.

Здесь, конечно, обогащается производитель оружия: они так и говорят "я все понимаю, но буквально вчера встречались Зеленским...".

Обеспеченные американцы кинулись поддерживать конфликт на Украине, отметил Карлсон.

Fox News мешало Белому дому финансировать конфликт на Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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