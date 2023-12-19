Такер Карлсон в интервью согласился, что его шоу мешало США финансировать Киев

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский журналист-обозреватель Такер Карлсон согласился с тем, что его телевезионное-шоу на Fox News мешало Белому дому финансировать конфликт на Украине.

Фото: https://img.theepochtimes.com/

В интервью на YouTube-канале Глена Гринвальда он отметил, что многие рады что его (Такера - прим.) больше потому что его позиция так мешала, хотя многие избиратели спрашивали, зачем вы финансируете тот конфликт на другом конце мира, когда у нас здесь проблем хватает.

Здесь, конечно, обогащается производитель оружия: они так и говорят "я все понимаю, но буквально вчера встречались Зеленским...".

Обеспеченные американцы кинулись поддерживать конфликт на Украине, отметил Карлсон.