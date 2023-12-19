Сальдо: ВС РФ взяли в плен польского наёмника, брошенного ВСУ под Крынками

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции на Украине взяли в плен польского наёмника. Отмечается, что его бросили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) вблизи населённого пункта Крынки.

Фото: redstar.ru

Как уточнил Сальдо, наёмник был ранен. Российские военнослужащие, в свою очередь, оказали ему первую медицинскую помощь, после чего отправили в тыл. Планируется, что польского военнослужащего впоследствии доставят в госпиталь.

При этом Сальдо обратил внимание, что подобным образом поступают военнослужащие армии цивилизованного государства.