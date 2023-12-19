Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции на Украине взяли в плен польского наёмника. Отмечается, что его бросили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) вблизи населённого пункта Крынки.
Как уточнил Сальдо, наёмник был ранен. Российские военнослужащие, в свою очередь, оказали ему первую медицинскую помощь, после чего отправили в тыл. Планируется, что польского военнослужащего впоследствии доставят в госпиталь.
При этом Сальдо обратил внимание, что подобным образом поступают военнослужащие армии цивилизованного государства.
"Если наши противники будут поступать по-другому — значит, они будут считаться не солдатами регулярной армии легитимной страны, а террористами экстремистской организации", — поделился глава региона в своём Telegram-канале.
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