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Сальдо: ВС РФ взяли в плен польского наёмника, брошенного ВСУ под Крынками

0:58
Силовые структуры » Военные новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции на Украине взяли в плен польского наёмника. Отмечается, что его бросили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) вблизи населённого пункта Крынки.

Сальдо: ВС РФ взяли в плен польского наёмника, брошенного ВСУ под Крынками
Фото: redstar.ru

Как уточнил Сальдо, наёмник был ранен. Российские военнослужащие, в свою очередь, оказали ему первую медицинскую помощь, после чего отправили в тыл. Планируется, что польского военнослужащего впоследствии доставят в госпиталь.

При этом Сальдо обратил внимание, что подобным образом поступают военнослужащие армии цивилизованного государства.

"Если наши противники будут поступать по-другому — значит, они будут считаться не солдатами регулярной армии легитимной страны, а террористами экстремистской организации", — поделился глава региона в своём Telegram-канале.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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