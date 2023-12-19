Geopolitika.news: козырь не принесёт победы — Байден поставил на Украину, но ошибся

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев превратился в "сакральную" жертву политических интересов США.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news.

Государство, которое должно стать основным козырем администрации президента Соединённых Штатов в предвыборной кампании, оказалось для него непосильной ношей. Теперь от Украины полностью зависит судьба Джозефа Байдена. Да и не только Байдена...

По мнению автора статьи, большая игра только начата. Кроме этого, она обретает всё больший размах. И проблема в этой игре в том, что здесь увеличиваются вызовы, а здравого смысла и разума становится всё меньше. И это ещё не сказала своё слово Россия, подытожили в издании.