Киев превратился в "сакральную" жертву политических интересов США.
Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news.
Государство, которое должно стать основным козырем администрации президента Соединённых Штатов в предвыборной кампании, оказалось для него непосильной ношей. Теперь от Украины полностью зависит судьба Джозефа Байдена. Да и не только Байдена...
По мнению автора статьи, большая игра только начата. Кроме этого, она обретает всё больший размах. И проблема в этой игре в том, что здесь увеличиваются вызовы, а здравого смысла и разума становится всё меньше. И это ещё не сказала своё слово Россия, подытожили в издании.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.