МВД России объявило в розыск псковского журналиста Камалягина*

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители российского Министерства внутренних дел (МВД) объявили в розыск псковского журналиста-иноагента Дениса Камалягина*. Как указали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, его разыскивают по уголовной статье.

Фото: kremlin.ru

"Камалягин Денис Николаевич. Разыскивается по статье УК РФ", — значится в базе силового ведомства. При этом, по какой именно статье ведётся розыск журналиста, в МВД РФ не уточняется.

Известно, что в настоящее время Камалягин* находится за пределами России. Как прежде рассказали ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в отношении Камалягина* завели уголовное дело за дискредитацию Вооружённых сил России (ч. 1 статьи 280.3 УК РФ).

*Главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 28.12.2020