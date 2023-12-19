Украина потеряла достоинство, а также стала приближаться к катастрофе. Соответствующее заявление сделал бывший советник Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович*. Также он сделал вывод, что помощь со стороны Запада связывается с усталостью общества.
Он отметил, что Запад не согласовал поддержку Киеву. Кроме того, Арестович в своем Telegram-канале заявил, что, как и месяц назад, ситуация для Украины в настоящее время не является позитивной.
"Возможная мобилизация женщин с закрытием границ для всех, проблемы в экономике, повышение общей мобилизации, а также проблемы на фронте" — все это влияет на ситуацию, рассказал политик.
Он отметил, что страна находится в подавленном состоянии из-за отсутствия помощи со стороны Запада.
Кроме того, Арестович подчеркнул, что Украина утратила прошлую обороноспособность. Причина — отсутствие мотивации и управляемости государства. У РФ в то же время сохраняется наступательный потенциал, а также имеется мотивированный личный состав, собственное производство техники и боеприпасов.
Кроме того, Арестович заявил, что инициатива ставить женщин на воинский учёт на Украине: до срыва резьбы осталось немного. Он отметил, что бедные слои населения заставляют умирать на фронте за "коррупционную" и "неэффективную" систему.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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