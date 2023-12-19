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Арестович* предрёк катастрофу Украине, потому что Запад не помог Киеву

1:34
Силовые структуры » Военные новости

Украина потеряла достоинство, а также стала приближаться к катастрофе. Соответствующее заявление сделал бывший советник Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович*. Также он сделал вывод, что помощь со стороны Запада связывается с усталостью общества.

Арестович* предрёк катастрофу Украине, потому что Запад не помог Киеву
Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Он отметил, что Запад не согласовал поддержку Киеву. Кроме того, Арестович в своем Telegram-канале заявил, что, как и месяц назад, ситуация для Украины в настоящее время не является позитивной.

"Возможная мобилизация женщин с закрытием границ для всех, проблемы в экономике, повышение общей мобилизации, а также проблемы на фронте" — все это влияет на ситуацию, рассказал политик.

Он отметил, что страна находится в подавленном состоянии из-за отсутствия помощи со стороны Запада.

Кроме того, Арестович подчеркнул, что Украина утратила прошлую обороноспособность. Причина — отсутствие мотивации и управляемости государства. У РФ в то же время сохраняется наступательный потенциал, а также имеется мотивированный личный состав, собственное производство техники и боеприпасов.

Кроме того, Арестович заявил, что инициатива ставить женщин на воинский учёт на Украине: до срыва резьбы осталось немного. Он отметил, что бедные слои населения заставляют умирать на фронте за "коррупционную" и "неэффективную" систему.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
 

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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