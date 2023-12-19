В Польше более 10 человек обвинили в шпионаже в пользу России

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Окружной суд города Люблин вынес обвинения десятерым гражданам. Отмечается, что среди них есть граждане Украины, России и Белоруссии. Шпионаж осуществлялся в пользу Москвы.

Фото: https://t.me/anna_news/36710

Информацию приводит польское агентство РАР.

Отмечается, что суд обвинил всех подсудимых в инкриминируемых преступлениях.

"Кроме того, установлено, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы", — такое заявление сделал Ярослав Ковальский.

Среди фигурантов дела есть десять граждан Украины.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ранее распространило информацию о высылке из республики россиян, заподозренных в шпионаже.

В ABW отметили, что в 2016–2023 годах Польша выявила примерно 100 шпионов из России Белоруссии. Отмечается, что против Польши проводились разведовательные операции.

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