Окружной суд города Люблин вынес обвинения десятерым гражданам. Отмечается, что среди них есть граждане Украины, России и Белоруссии. Шпионаж осуществлялся в пользу Москвы.
Информацию приводит польское агентство РАР.
Отмечается, что суд обвинил всех подсудимых в инкриминируемых преступлениях.
"Кроме того, установлено, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы", — такое заявление сделал Ярослав Ковальский.
Среди фигурантов дела есть десять граждан Украины.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ранее распространило информацию о высылке из республики россиян, заподозренных в шпионаже.
В ABW отметили, что в 2016–2023 годах Польша выявила примерно 100 шпионов из России Белоруссии. Отмечается, что против Польши проводились разведовательные операции.
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