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В Польше более 10 человек обвинили в шпионаже в пользу России

1:16
Силовые структуры » Военные новости

Окружной суд города Люблин вынес обвинения десятерым гражданам. Отмечается, что среди них есть граждане Украины, России и Белоруссии. Шпионаж осуществлялся в пользу Москвы.

В Польше более 10 человек обвинили в шпионаже в пользу России
Фото: https://t.me/anna_news/36710

Информацию приводит польское агентство РАР.

Отмечается, что суд обвинил всех подсудимых в инкриминируемых преступлениях.

"Кроме того, установлено, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы", — такое заявление сделал Ярослав Ковальский.

Среди фигурантов дела есть десять граждан Украины.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ранее распространило информацию о высылке из республики россиян, заподозренных в шпионаже.

В ABW отметили, что в 2016–2023 годах Польша выявила примерно 100 шпионов из России Белоруссии. Отмечается, что против Польши проводились разведовательные операции.

Ранее сообщалось о том, что в ГУР Украины заявили о приемлемом самочувствии жены главы ведомства Буданова. Госпитализация пострадавшей закончилась. При этом курс лечения Будановой продолжается.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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