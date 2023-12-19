Концерн "Калашников" полностью выполнил гособоронзаказ ударных БПЛА "КУБ"

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В 2023 году АО Концерн "Калашников" успешно завершило исполнение всех государственных контрактов по поставке беспилотных ударных комплексов "КУБ". Применение управляемых боеприпасов этого типа подтвердило свою эффективность в ходе СВО.

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В рамках сотрудничества с заказчиком концерн начал поставку боеприпасов повышенной мощности для более эффективного поражения живой силы и техники противника, сообщает udm-info.ru.

Производственные мощности в области беспилотных летательных аппаратов активно развиваются: расширяется производство, приобретается современное оборудование, оптимизируются рабочие процессы. Объем производства комплексов "КУБ" за последние месяцы увеличился более чем в два раза. Президент концерна Алан Лушников подчеркнул, что работа по поставкам управляемых боеприпасов будет продолжена.

Беспилотный летательный аппарат "КУБ" представляет собой малоразмерный ударный дрон, способный барражировать в воздухе, обнаруживать и атаковать цели вертикальным пикированием. Он может поражать танки, пробивая их верхнюю часть башни и корпуса. Дрон обладает возможностью доставки полезной нагрузки по заданным координатам, работая как управляемый снаряд или разведывательное устройство в режиме роя.