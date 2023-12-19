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Концерн "Калашников" полностью выполнил гособоронзаказ ударных БПЛА "КУБ"

1:27
Силовые структуры

В 2023 году АО Концерн "Калашников" успешно завершило исполнение всех государственных контрактов по поставке беспилотных ударных комплексов "КУБ". Применение управляемых боеприпасов этого типа подтвердило свою эффективность в ходе СВО.

Концерн "Калашников" полностью выполнил гособоронзаказ ударных БПЛА "КУБ"
Фото: Wikipedia by Gambit501 is licensed under CC BY-SA 4.0

В рамках сотрудничества с заказчиком концерн начал поставку боеприпасов повышенной мощности для более эффективного поражения живой силы и техники противника, сообщает udm-info.ru.

Производственные мощности в области беспилотных летательных аппаратов активно развиваются: расширяется производство, приобретается современное оборудование, оптимизируются рабочие процессы. Объем производства комплексов "КУБ" за последние месяцы увеличился более чем в два раза. Президент концерна Алан Лушников подчеркнул, что работа по поставкам управляемых боеприпасов будет продолжена.

Беспилотный летательный аппарат "КУБ" представляет собой малоразмерный ударный дрон, способный барражировать в воздухе, обнаруживать и атаковать цели вертикальным пикированием. Он может поражать танки, пробивая их верхнюю часть башни и корпуса. Дрон обладает возможностью доставки полезной нагрузки по заданным координатам, работая как управляемый снаряд или разведывательное устройство в режиме роя.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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