Госдеп услышал Зеленского о том, что "США нас не бросят" и напомнил о "горшочке"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В государственном департаменте Соединенных Штатов Америки услышали слова президента Украины Владимира Зелинского о том, что "США нас не бросят".

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Вашингтон после этого тут же напомнил о "волшебном горшочке".

Представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер сообщил, что в отсутствии решения американского конгресса об финансирование киевской власти, помощи ждать будет ниоткуда.

"У США нет волшебного горшочка", — подчеркнул дипломат, повторив тезис, сказанный совсем недавно помощником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Похоже, для Украины становится "всё страньше и страньше", пишет Царьград.