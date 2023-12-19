В государственном департаменте Соединенных Штатов Америки услышали слова президента Украины Владимира Зелинского о том, что "США нас не бросят".
Вашингтон после этого тут же напомнил о "волшебном горшочке".
Представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер сообщил, что в отсутствии решения американского конгресса об финансирование киевской власти, помощи ждать будет ниоткуда.
"У США нет волшебного горшочка", — подчеркнул дипломат, повторив тезис, сказанный совсем недавно помощником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Похоже, для Украины становится "всё страньше и страньше", пишет Царьград.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.