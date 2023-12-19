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Госдеп услышал Зеленского о том, что "США нас не бросят" и напомнил о "горшочке"

0:42
Силовые структуры

В государственном департаменте Соединенных Штатов Америки услышали слова президента Украины Владимира Зелинского о том, что "США нас не бросят".

Госдеп услышал Зеленского о том, что "США нас не бросят" и напомнил о "горшочке"
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Вашингтон после этого тут же напомнил о "волшебном горшочке".

Представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер сообщил, что в отсутствии решения американского конгресса об финансирование киевской власти, помощи ждать будет ниоткуда.

"У США нет волшебного горшочка", — подчеркнул дипломат, повторив тезис, сказанный совсем недавно помощником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Похоже, для Украины становится "всё страньше и страньше", пишет Царьград.

Госдеп услышал Зеленского о том, что "США нас не бросят" и напомнил о "горшочке"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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