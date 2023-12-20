Военнослужащие ВСУ жалуются на то, что им пришлось перейти к обороне из-за продвижения российских войск на линии соприкосновения.
Как отмечает Independent, украинские боевики признают, что армия РФ смогла хорошо подготовиться к боевым действиям.
По информации издания, солдаты ВСУ разочарованы из-за необходимости постоянно находиться на оборонительных позициях.
Подчёркивается, что некоторые украинские военные открыто критикуют руководство ВСУ и командиров за неверные решения. Газета обращает внимание на появление усталости и разочарования среди бойцов.
Помимо этого, журналисты добавили, что РФ наращивает выпуск военной техники, а Украина испытывает острый дефицит оборудования и боеприпасов.
Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкой предрёк обрушение линии фронта ВСУ к весне 2024 года.
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