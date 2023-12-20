Independent: солдаты ВСУ выражают недовольство из-за необходимости сидеть в обороне

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ жалуются на то, что им пришлось перейти к обороне из-за продвижения российских войск на линии соприкосновения.

Фото: CreativeCommons by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как отмечает Independent, украинские боевики признают, что армия РФ смогла хорошо подготовиться к боевым действиям.

По информации издания, солдаты ВСУ разочарованы из-за необходимости постоянно находиться на оборонительных позициях.

Подчёркивается, что некоторые украинские военные открыто критикуют руководство ВСУ и командиров за неверные решения. Газета обращает внимание на появление усталости и разочарования среди бойцов.

Помимо этого, журналисты добавили, что РФ наращивает выпуск военной техники, а Украина испытывает острый дефицит оборудования и боеприпасов.

Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкой предрёк обрушение линии фронта ВСУ к весне 2024 года.