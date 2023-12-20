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Героическое видео: раненый боец РФ под огнём пытается вытащить из-под обстрела своего товарища 

Силовые структуры

В Сети набирает популярность видео, как раненый боец российской армии под огнём ВСУ пытается вытащить из-под обстрела своего тяжелораненого однополчанина.

Героическое видео: раненый боец РФ под огнём пытается вытащить из-под обстрела своего товарища 
Фото: Всероссийское казачье общество

Полное видео с вражеского беспилотника предоставляет, издание "Русская Весна".

Сначала первый российский солдат отвлекает внимание на себя и постоянно уворачивается от гранат, которые сыпятся на него с БПЛА. В это же время он вызывает эвакуациию по радио. После этого беспилотник украинской армии переключается на тяжелораненого бойца, однако гранаты не попадают по нему, а значит, есть шансы, что российские герои в итоге были спасены.

На данный момент судьба ребят неизвестна. Радует одно, что националисты не выложили кадры гибели, поэтому есть надежда, что русские солдаты живы.

Героическое видео: раненый боец РФ под огнём пытается вытащить из-под обстрела своего товарища 
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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