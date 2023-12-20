В Сети набирает популярность видео, как раненый боец российской армии под огнём ВСУ пытается вытащить из-под обстрела своего тяжелораненого однополчанина.
Полное видео с вражеского беспилотника предоставляет, издание "Русская Весна".
Сначала первый российский солдат отвлекает внимание на себя и постоянно уворачивается от гранат, которые сыпятся на него с БПЛА. В это же время он вызывает эвакуациию по радио. После этого беспилотник украинской армии переключается на тяжелораненого бойца, однако гранаты не попадают по нему, а значит, есть шансы, что российские герои в итоге были спасены.
На данный момент судьба ребят неизвестна. Радует одно, что националисты не выложили кадры гибели, поэтому есть надежда, что русские солдаты живы.
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