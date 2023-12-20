В ВСУ плохо с обеспечением, зато дают наркотики. О тяготах украинских мобилизованных поведал один из них, попавший в плен к россиянам. Рассказ Сергея Дымарчука распространило Минобороны РФ в среду.
Мужчину рекрутировали угрозами. Он пытался избежать мобилизации, но не сумел: сотрудники военкомата предупредили, что "будут издеваться, бить, могут убить" и в конечном счёте объявят его "русским шпионом".
По словам Дымарчука, с обеспечением в ВСУ — не очень: тёплые вещи пришлось покупать на свои деньги. Правда, волонтёры привозили продукты, за отдельную плату у них можно было разжиться наркотиками.
Местные жители сдают украинские позиции россиянам, потому что боятся обстрелов. Из-за этого в ВСУ большие потери.
"Нет людей уже, потому что было много потерь, из роты оставалось по 15-20 человек", — жалуется Сергей.
В плен он попал из-за ранения — рядом взорвалась граната, и он остался обездвиженным. Пришли русские, и не добили, как он поначалу боялся, а наоборот: "Оказали первую медицинскую помощь, напоили, дали покурить".
"О войне я думаю, что надо её заканчивать быстрей, нас просто посылают на мясо, нас там за людей не считают вообще", — заключил украинский военнопленный.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.