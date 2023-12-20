Балицкий: ВСУ практически не ведут атак на Запорожском направлении

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали выдыхаться на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции на Украине. По словам главы региона Евгения Балицкого, украинские формирования почти перестали атаковать на данном направлении, так что подобные случаи стали единичными.

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"Всё познается в сравнении. Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону", — рассказал Балицкий в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что ВСУ ещё пытаются предпринимать "некоторые контратаки" со стороны населённого пункта Работино, однако основная инициатива по всему фронту на стороне российских военных.

Балицкий также отметил, что с точки зрения наступательных действий российские войска "практически полностью обезглавили противника".