"Последний миллиард": США потратят выделенные для ВСУ деньги на себя

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Вашингтона остались деньги лишь на один пакет оружия для Украины.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Об этом пишет RMF FM.

После этого США поддерживать Украину уже не смогут. Последние выделенные средства Министерство обороны США собирается потратить на пополнение своих же (!) арсеналов. А у Вооруженных сил Украины тем временем стремительно заканчивается боеснаряды.

Как заявил командующий Украинский императивной стратегической группировки "Таврида" генерал Александр Тарнавский, у украинской армии наблюдается сложности с боеприпасами, особенно постсоветскими. Здесь он, по всей вероятности, имел ввиду снаряды калибра 122 мм и 152 мм. Генерал подчеркнул, что проблемы и эти сегодня возникают по всему линии соприкосновения с противником