Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые назвали инстинкты причиной непереносимости звука "ногтями по стеклу"
В театре "Сфера" пройдет премьера спектакля "Прозрачное солнце осени"
В Оренбургской области выявляют новые случаи заражения корью
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Диетолог Гончарова назвала самые неприятные сочетания продуктов на новогоднем столе
"Роза Хутор" использует искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах
"Я там нужен": Шаман рассказал о своей значимости для российских бойцов на СВО
Daily Mail: общение, хобби и ещё два фактора способствуют здоровому старению
"Не стоит отрицать его заслуги": публицист Рост поддержал инициативу по увековечиванию памяти Евгения Пригожина

"Последний миллиард": США потратят выделенные для ВСУ деньги на себя

0:59
Силовые структуры

У Вашингтона остались деньги лишь на один пакет оружия для Украины.

"Последний миллиард": США потратят выделенные для ВСУ деньги на себя
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Об этом пишет RMF FM.

После этого США поддерживать Украину уже не смогут. Последние выделенные средства Министерство обороны США собирается потратить на пополнение своих же (!) арсеналов. А у Вооруженных сил Украины тем временем стремительно заканчивается боеснаряды.

Как заявил командующий Украинский императивной стратегической группировки "Таврида" генерал Александр Тарнавский, у украинской армии наблюдается сложности с боеприпасами, особенно постсоветскими. Здесь он, по всей вероятности, имел ввиду снаряды калибра 122 мм и 152 мм. Генерал подчеркнул, что проблемы и эти сегодня возникают по всему линии соприкосновения с противником

"Количество, которым мы располагаем в настоящее время, учитывая наши потребности, недостаточно", — подытожил Тарнавский.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист

Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт
38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт
Бутерброды с такой намазкой станут деликатесом: этой полезной закуски будет всегда мало
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
Число детских "гендерных клиник" увеличивается в США Дмитрий Плотников ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово Любовь Степушова "Репортёр": ЦРУ хочет смести Путина руками "Российской республики" Олег Володин
Через 7 дней из семян вырастет священное растение: успей к Новому году, чтоб он оказался добрым
Расхватают на лету: делаем фантастическую намазку для праздничных тарталеток из простых ингредиентов — смешали и готово
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Последние материалы
"Последний миллиард": США потратят выделенные для ВСУ деньги на себя
"Я там нужен": Шаман рассказал о своей значимости для российских бойцов на СВО
"Роза Хутор" использует искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах
Daily Mail: общение, хобби и ещё два фактора способствуют здоровому старению
"Не стоит отрицать его заслуги": публицист Рост поддержал инициативу по увековечиванию памяти Евгения Пригожина
Охлобыстин о своём ранении: "От пули трещина в ребре"
Житель Перми выиграл суд с чиновниками за ДТП из-за неисправного светофора
Таролог Крылова рассказала, чья жизнь может кардинально измениться в последние дни года
РФ более чем в два раза снизила вложения в гособлигации США в октябре
Садальский отреагировал на слова Собчак про Канделаки: "Помню Тинатин Гивиевну в другом весе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников