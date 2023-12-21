Ивановские десантники Южной группировки войск стремительно заняли позиции ВСУ под Артёмовском, сообщили в Минобороны России. Согласно информации, российские бойцы отбили опорный пункт украинских националистов и обратили их в бегство.
Укрытие ВСУшников на Донецком направлении обнаружили с воздуха, и передали координаты на огневые позиции. После удара артиллерии, российские десантники штурмового отряда провели полную зачистку территории, где окопался враг.
"Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых", — сообщили в военном ведомстве России.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".