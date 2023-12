Ивановские десантники Южной группировки войск стремительно заняли позиции ВСУ под Артёмовском, сообщили в Минобороны России. Согласно информации, российские бойцы отбили опорный пункт украинских националистов и обратили их в бегство.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.