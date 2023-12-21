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Десантники ВС РФ заняли опорный пункт украинцев под Артёмовском: ВСУ побросали раненых и убитых

Силовые структуры

Ивановские десантники Южной группировки войск стремительно заняли позиции ВСУ под Артёмовском, сообщили в Минобороны России. Согласно информации, российские бойцы отбили опорный пункт украинских националистов и обратили их в бегство.

Десантники ВС РФ заняли опорный пункт украинцев под Артёмовском: ВСУ побросали раненых и убитых
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Укрытие ВСУшников на Донецком направлении обнаружили с воздуха, и передали координаты на огневые позиции. После удара артиллерии, российские десантники штурмового отряда провели полную зачистку территории, где окопался враг.

"Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых", — сообщили в военном ведомстве России.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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