Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России появится еще один кандидат в президенты – женщина
Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР к применению ядерного оружия
8 способов избавиться от запаха псины в своем доме
Риэлторы нашли в Москве квартиру всего за 1,5 млн рублей
США имеют "чёткий план" будущего развития Украины, но не имеют средств
Эксперты: для квартир с домашними питомцами лучше выбрать искусственную ель
Учёные доказали вред смартфонов для мозга
Заводить котёнка запрещено: узнай, при каких обстоятельствах
Депутат Шеремет предложил США новый план по Украине: извинитесь и отстаньте от неё

Чешский президент обвинил Украину в полном провале контрнаступления

0:58
Силовые структуры

Командование ВСУ потеряло людей и технику, но не добилось результата в ходе своего контрнаступления.

Чешский президент обвинил Украину в полном провале контрнаступления
Фото: wikimedia.org by pirati.cz is licensed under CC BY-SA 2.0

Об этом заявил экс-военный, а ныне президент Чехии Петр Павел.

Также в провале он винит и Запад — за то, что Вашингтон и Брюссель "неохотно и с запозданием" предоставляли Украине военную технику и вооружение.

"Контрнаступ не дал ожидаемых результатов. Одна из причин заключается в том, что Украина во время подготовки не получила все необходимое оборудование. На передовой больше нет значительных изменений, есть большие потери в людях и технике, но мало прогресса", — отметил чешский лидер.

Он добавил, что теперь Киеву лучше сосредоточиться на обороне, а не "наступлениях". Но это идет вразрез с "победной" линией президента Украины Владимира Зеленского, которому после падения рейтингов очень нужны громкие успехи на поле боя.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Пышный хворост: яйцо, стакан кефира — у вас будет целая гора вкусного десерта к чаю
Уральский дрон-камикадзе "Огурец" начал уничтожать украинские танки Дмитрий Плотников Тайм-аут: грядёт замена США на Европу на поле помощников Киеву Алексей Гончаров ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово Любовь Степушова
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Последние материалы
12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер, 30 детей госпитализированы
Эти блины с картошкой сытные и вкусные: не успеете подать — разлетятся
Одна чайная ложка этого средства: цветы пойдут в буйный рост и зацветут
Уральский дрон-камикадзе "Огурец" начал уничтожать украинские танки
Эксперт: распознать абхазские мандарины можно по кожуре
Метеоролог Позднякова объяснила причину резких перепадов температуры новым циклоном
Учёные заявили, что сдвиг времени ужина на час губит сосуды и сердце
Тимошенко обещала запретить ЛГБТ после прихода к власти на Украине
Focus: на замену раненым и убитым ВСУ необходимо набирать в месяц 20 тысяч солдат
В Иннополисе в Татарстане начнут аэродоставку с помощью дронов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников