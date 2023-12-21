Чешский президент обвинил Украину в полном провале контрнаступления

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ потеряло людей и технику, но не добилось результата в ходе своего контрнаступления.

Фото: wikimedia.org by pirati.cz is licensed under CC BY-SA 2.0

Об этом заявил экс-военный, а ныне президент Чехии Петр Павел.

Также в провале он винит и Запад — за то, что Вашингтон и Брюссель "неохотно и с запозданием" предоставляли Украине военную технику и вооружение.

"Контрнаступ не дал ожидаемых результатов. Одна из причин заключается в том, что Украина во время подготовки не получила все необходимое оборудование. На передовой больше нет значительных изменений, есть большие потери в людях и технике, но мало прогресса", — отметил чешский лидер.

Он добавил, что теперь Киеву лучше сосредоточиться на обороне, а не "наступлениях". Но это идет вразрез с "победной" линией президента Украины Владимира Зеленского, которому после падения рейтингов очень нужны громкие успехи на поле боя.